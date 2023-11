Pasticcerie storiche | la loro nuova vita | di padre in fondo

Leggi su panorama

(Di domenica 19 novembre 2023) Sant Ambroeus, Marchesi, Cova, Taveggia, Cucchi. Leinsegne centenarie, a Milano, sono una leggenda. Per eleganza, stile e qualità. Le famiglie che le hanno fondate e cresciute ora le hanno cedute a marchi del lusso e investitori illuminati che stanno continuando la tradizione, esportandola con successo in tutto il mondo. La parola d’ordine è «riposizionamento», vale a dire aggiornare e ripensare locali dalla storia gloriosa che hanno cambiato proprietà, fatto un radicale restyling o sono entrati nel portafoglio di gruppi internazionali. La città dove ciò avviene con maggior frequenza è Milano, metropoli-laboratorio abituata a lavorare in anticipo sulle mode e attenta come poche alle variazioni del mercato, leggi usi e costumi di una clientela selezionata. Abbiamo individuato cinque blasonate- ci renderemo presto conto che la ...