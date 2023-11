Papa Francesco | la pace è possibile | ci vuole buona volontà

(Di domenica 19 novembre 2023)ha invitato stamani a “pregare per la martoriata Ucraina” e “per le popolazioni di Palestina e Israele. “La, ci” ha affermato il Santo Padre. “La, non rassegniamoci alla guerra. E non dimentichiamo che la guerra sempre, sempre, sempre, è una sconfitta. Soltanto guadagnano i fabbricatori di armi”. Lo ha dichiarato Bergoglio all’Angelus.

'La povertà è uno scandalo e quando il Signore tornerà ce ne chiederà conto'. Le parole dell'omelia disono dedicate alla giornata mondiale dei poveri . Anche questa mattina - come ogni anno - il Pontefice ha celebrato la messa nella Basilica di San Pietro. Il tema scelto per la settima ...

Prego perché non si scoraggino". Così Papa Francesco nel corso dell'Angelus a Piazza San Pietro. "Prego anche per la martoriata Ucraina e per le popolazioni di Palestina e Israele. La pace è possibile ...Un Documento pubblicato (9 novembre 2023) dal «Dicastero per la Dottrina della fede», controfirmato da Papa Francesco, apre - a determinate condizioni - ai transessuali e agli omoaffettivi, poiché anc ...