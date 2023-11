‘Palio dei Presepi 2023’ | ecco il regolamento dell’ottava edizione

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLa tradizione vuole che nel periodo natalizio venga addobbato l’albero di Natale e venga fatto anche il presepe per ricordare la nascita del Bambin Gesù, strade, fuochi, ruscelli e ovviamente la Sacra famiglia assieme ad altri personaggi ed animali fanno rivivere la Natività. La tradizione della rappresentazione della nascita di Gesù è un patrimonio della cultura italiana derivata da tradizioni medievali. Per poter far rivivere anche ai nostri bambini questa emozione la Pro Loco di Benevento Samnium con la collaborazione dell’US ACLI BENEVENTO organizza la VIII°del concorso “Il Palio dei“ e si invitano a tirar fuori le vostre vecchie statuine, la capanna, le pecore …. e così raccontare una vecchia ma sempre attuale storia di un tempo, che ogni anno nella notte di natale da vita al ricordo della nascita ...