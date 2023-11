Palestina | Di Cesare sul Nove | “L’uso dei termini genocidio | sterminio e apartheid mi amareggia Fanno riemergere stereotipi antisemiti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 novembre 2023) “Sono moltota perdi alcuniche viene fatto in questo periodo, come, so e, non vorrei che certiriemergessero”. Così Donatella Dead ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio sull’utilizzo di alcune categorie del diritto internazionale per definire ciò che sta accadendo a Gaza. “Le manifestazioni pro-? Rispetto le posizioni di chi era presente, ma non può essere considerata una posizione pacifista, perché è soltanto un lato della questione. – ha detto la professoressa di Filosofia teoretica alla Sapienza di Roma – ...