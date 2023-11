Palazzago | presentata alla cittadinanza la nuova scuola dell’infanzia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 novembre 2023). Una, simbolo di rinnovamento, in cui le maestre del paese hanno investito tutte le loro energie con uno scopo ben preciso: il bene comune. Sabato 18 novembre è stata inaugurata ala rinnovataStatale. Dopo mesi di intenso lavoro l’amministrazione, insieme con le maestre, ha presentatole novità dell’anno scolastico 2023/2024. Il rinnovo dei locali è stato completo: nuovi arredi, rifacimento della tinteggiatura, introduzione di materiale didattico tecnologico e multimediale innovativo – come tavoli interattivi, proiettori a pavimento, monitor touch in ogni sezione e giochi di robotica – e, infine, la riqualificazione del cortile d’ingresso, rimesso a ...