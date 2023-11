Pagelle Amici 19 novembre | tutti i voti

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 19 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Ledi23: eccodel 192023. Chi brilla nel canto e nella danza: quali sono gli artisti meno convincenti?DI MARIA DE FILIPPI, LEDEL 19 N0OVEMBRE 2023- Nona puntata di23 che ha visto tanti super ospiti, sfide ed emozioni: il pubblico, di certo, non s’è annoiato! Vince subito la sfida Matthew: il cantante del professor Rudy Zerbi può dunque rimanere all’interno del talent show di Canale 5 ideato e condotto magistralmente ...