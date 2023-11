Padovan | «Sbaglierò pronostico | ma Juve-Inter è già segnata»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 novembre 2023) Giancarlosi è espresso sull’imminente sfida tra: il suoin vista del derby d’Italiavistato da Radio Sportiva, Giancarloha così parlato del prossimo match traed. LE PAROLE- «La partita contro l’mi sembra già, anche se io sbaglio quasi sempre i pronostici. Allegri? Costretto a lanciare i giovani, è un gestore di spogliatoio piuttosto che un creatore di gioco. Ma non vincerà lo scudetto secondo me. Non ha una squadra per vincerla, l’è nettamente più forte perché ha una rosa doppia. Vincerà sicuramente lo scudetto».