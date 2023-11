Pacchetto sicurezza | parla Sofia Ciuffoletti

Il nuovoappena licenziato dal consiglio dei ministri contiene numerosi punti controversi. Le Pecore Elettriche ne parlano con la filosofa del diritto Sofia Ciuffoletti.

Il Cdm approva il pacchetto sicurezza, 1,5 mld per sicurezza e nuovi reati - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Decreto sicurezza, armi private senza licenza a tutti gli agenti fuori servizio: la norma Sky Tg24

Approvata una nuova legge per contrastare le case occupate: dall'inasprimento delle pene allo sgombero più veloce, ecco cosa prevede.StampaTra le nuove “tutele” per le forze dell’ordine, il diritto a portare con sé un’arma diversa da quella di ordinanza quando non si è in servizio trova subito l’opposizione netta – oltre che della ...