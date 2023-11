Ostaggi | forse ci siamo Sia Israele sia Hamas vedono il vantaggio dell' accordo

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 19 novembre 2023) Decine di rilasci in cambio di qualche giorno di cessate-il-fuoco. Usa e Qatar fiduciosi. Bertolotti (Ispi): "Per Netanyahu il ritorno è politico, permilitare. Il gruppo userà questo tempo per riorganizzarsi, ma l'obiettivo di Tel Aviv resterà invariato"