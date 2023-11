Orrore in Colombia | mamma di due figli muore colpita da un fulmine

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 19 novembre 2023), 19 novembre 2023- Tragedia in: una 34enne passeggia sulla spiaggia di Boquilla a Cartagena, in, e pochi istanti dopo una saetta la colpisce. L’incidente è avvenuto martedì. Alcune persone sono subito accorse in aiuto, ma all’inizio non hanno osato toccare il corpo della donna perché temevano ulteriori scosse elettriche. Sebbene la 34enne sia statadirettamente da un, in seguito ha mostrato ancora segni di vita. È stata portata in ospedale dove i medici hanno lottato per la sua vita per oltre 45 minuti. Secondo le autorità è morta per arresto cardiorespiratorio. Lascia uno piccolo e unaa piccola. L’altro bagnante, caduto anche lui a terra a causa del, si è rialzato subito dopo l’incidente e ...