Oroscopo del giorno Lunedì 20 Novembre 2023

(Di domenica 19 novembre 2023)– :quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.del20di oggi Ariete Inizia una nuova settimana, che questa volta sarà accompagnata da molte tensioni dovute all’influenza dominante del bellicoso pianeta Marte. Avrai molti problemi o imprevisti sul lavoro e non sarà facile per te affrontare la situazione a mente fredda. Dovrai anche prendere alcune decisioni difficili.di oggi Toro Il migliore di tutti i pianeti, il gigante Giove, transita nel tuo segno da molto tempo ormai, e questa settimana ti accorgerai della sua presenza perché raggiungerai un successo o una realizzazione ...

...lascerà il segno dello Scorpione per fare il suo ingresso in quelloSagittario, portando così tanta energia in più a tutti i segni di Fuoco. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio l'dal ...

Oroscopo domenica 19 novembre 2023 BlogSicilia.it

Oroscopo del mese di Novembre 2023 per tutti i segni dello zodiaco secondo Artemide. Ariete Settore Lavoro e Finanze: Novembre per l'Ariete sembra essere un ...Le previsioni e la classifica a stelline di martedì 21 novembre 2023: una buona giornata per il Sagittario, giù l'Acquario ...