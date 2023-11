Oroscopo dal 19 al 25 novembre 2023

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 19 novembre 2023) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con un nuovo appuntamento con l’. Scopriamo cosa prevedono le stelle per la settimana che v dal 19 al 25. Una nuova settimana all’insegna delle stelle. I pianeti si posizioneranno in modo tale da favorire ad alcuni segni dello zodiaco di misurare meglio il proprio tempo per recuperare le energie e ripartire proseguendo su una direzione più chiara.– velvetgossipSe, nella scorsa settimana era la Luna Nuova ha ‘influenzare’ gli stati d’animo e il disegno astrologico dei segni, questa volta sarà il Sole a ‘sistemare’ alcune situazioni, sentimentali e professionali. Ma ora scopriamo cosa suggeriscono le stelle e cosa prevedono per la settimana che va da domenica 19 a sabato 25...