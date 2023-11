Operazione di sgombero e sicurezza a Stazione Termini | la Polizia Ferroviaria in azione contro l’abusivismo

(Di domenica 19 novembre 2023) Roma, 19 novembre 2023 – Ladel Compartimento per il Lazio ha intensificato i suoi sforzi per garantire lanelladi Roma, portando a termine l’“Alto Impatto”. L’ultima settimana ha visto un’attività rilevante, con risultati significativi indie ordine pubblico. I risultati dell’Durante illi straordinari, effettuati principalmente nelle giornate del 13 e 16 novembre, sono state identificate 10.228 persone. Questa intensa attività ha portato all’arresto di 2 persone e alla denuncia in stato di libertà di altre 15. Inoltre, sono state impiegate 428 ...

... perquisito le ambulanze e chiesto lodella struttura tramite annunci con gli altoparlanti. lasi estenderà anche là" , lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari . "Ciò ...

Operazione di sgombero e sicurezza a Stazione Termini: la Polizia ... Il Faro online

Rovereto, maxi sgombero tra gli edifici abbandonati dell'ex Merloni ... Il T Quotidiano

Situazione terribile che per alcuni versi ricorda Gaza. Le forze israeliane (Idf) avrebbero chiesto «lo sgombero» dell'ospedale Ibn Sina, a Jenin, in Cisgiordania.Il blitz è scattato ieri mattina all’alba nelle case Ater occupate in via delle Saline a Ostia Antica. Gli agenti della polizia Locale del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) ...