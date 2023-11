OpenAI | Trattative per Riportare Sam Altman Come CEO

Il consiglio di amministrazione di, a cui fa capo ChatGPT, è incon Sam Altman per il suo ritorno nella società come amministratore delegato.

Microsoft ha interesse a stabilizzare la situazione perché ha investito 13 mld di dollari in OpenAI e la confusione societaria ha mandato in fumo quasi 47 mld di dollari di valore di mercato.Ore confuse in OpenAI: Microsoft, investitori, manovre interne ed esterne per il ritorno di Altman (che vuole lanciare una nuova startup).