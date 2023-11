Omicidio Giulia Cecchettin | Zaia a Sky TG24 | “La lotta ai femminicidi coinvolga tutti

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 19 novembre 2023) “Il pericolo è chepossa diventare la 152esima vittima. Cerchiamo di fare in modo che questo non accada, non solo nella memoria, ma anche nelle azioni”, ha detto il presidente della Regione Veneto, Lucaa Sky, parlando di, la giovane trovata senza vita nella zona del lago di Barcis (Pordenone), per la cui morte è stato fermato l'ex fidanzato, Filippo Turetta, accusato diaggravato. (GLI AGGIORNAMENTI)