Omicidio Giulia Cecchettin | la ministra Bernini | “Avrà la sua laurea in Ingegneria” Martedì minuto di silenzio nelle scuole

Omicidio Cecchetin - Valditara : “Martedì 21 novembre minuto di silenzio in tutte le scuole in onore di Giulia e di tutte le donne vittime di violenza”

Omicidio Giulia Cecchetin - Cortellesi rilancia appello di Gramellini : “Litigate su quello che volete. Ma sulla violenza contro le donne - no. Approvate subito una legge”

Omicidio Giulia Cecchettin - arrestato in Germania Filippo Turetta. Era in autostrada vicino Lipsia - in Sassonia