Omicidio Giulia Cecchettin | i biscotti non addolciscono il patriarcato

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 19 novembre 2023) Filippo Turetta non è l’ex fidanzato di, è il suo assassino. L’inizio e la fine di una storia il cui epilogo, purtroppo, era già scritto. Fino alla notizia della morte della ragazza ventiduenne originaria di Vigonovo (in provincia di Venezia) il cui corpo è stato ritrovato ieri in un canalone nei pressi del lago di Barcis, le attenzioni si sono concentrate solo ed esclusivamente su di lui. L’ultimo ad averla vista viva, prima di colpirla più volte con un coltello a testa e collo, abbandonarla sul ciglio della strada e lasciare che il suo corpo rotolasse giù per 50 metri in un dirupo. Lui che è stato latitante fino a questa mattina, quando la sua Fiat Grande Punto nera con cui si stava muovendo fin dal giorno della scomparsa, nella tarda serata di sabato 11 novembre, è stata fermata in Germania. Lui, sul quale pendeva un mandato di ...