Omicidio Giulia Cecchettin | attesa per l’autopsia Il corpo portato in braccio da Turetta in fondo al dirupo

Leggi su open.online

(Di domenica 19 novembre 2023) Serviranno i rilievi approfonditi del, che potrebbe essere eseguita già domani lunedì 20 novembre, per stabilire le cause della morte di. Ildella 22enne di Vigonovo è stato recuperato ieri – sabato 18 novembre – in una zona impervia della val Caltea, nei pressi del lago di Barcis. Una cinquantina di metri sotto il livello della strada, isolata e chiusa nel periodo invernale, dove si è fermato con la sua Fiat Grande Punto Filippo, indagato dell’della giovane e arrestato in Germania. Secondo la ricostruzione degli investigatori, diversamene da quanto ipotizzato in un primo momento, ilnon è stato fatto scivolare nella scarpata, ma è statoindal 22enne, ...