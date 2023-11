Omicidio Giulia Cecchetin | fermato in Germania l’ex fidanzato Schlein | “Contro i femminicidi una legge per educare a scuola”

Omicidio di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta arrestato in Germania : era in fuga da una settimana

Di lui si erano perse le tracce da domenica scorsa. E' indagato per l'diCecchettin. La ragazza uccisa a coltellate, il suo corpo in un canalone al Lago di ...

Omicidio di Giulia: Filippo Turetta arrestato in Germania, l'ex fidanzato era in fuga da 8 giorni RaiNews

Omicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta è stato fermato in Germania. DIRETTA Sky Tg24

Catturato in Germania Filippo Turetta, ex di Giulia Cecchettin, il cui corpo senza vita è stato trovato ieri in un canalone vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone.Omicidio. L’inchiesta a carico di Filippo Turetta ha vissuto ieri la svolta a cui nessuno avrebbe voluto assistere. Il rinvenimento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin, avvenuto ...