Omicidio di Giulia Cecchettin | arrestato in Germania l’ex fidanzato Filippo Turetta

(Di domenica 19 novembre 2023) È stato fermato enel sud della, accusato di aver sequestrato, ucciso e abbandonato il cadavere delfidanzata. La polizia tedesca lo ha intercettato nella notte tra sabato e domenica: secondo le poche informazioni al momento disponibili sarebbe vivo e in buone condizioni, ma sul caso gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, così come sul luogo esatto in cui è terminata la sua fuga, che durava da una settimana. Il 22enne studente universitario padovano si era allontanato a bordo della sua Fiat Grande Punto nera, ormai ricercatissima in tutto il Nord Est e nei Paesi esteri confinanti con l’Italia: l’auto era stata ripresa dalle telecamere stradali del sistema Targa System, che hanno dato alle forze dell’ordine ...

