Omicidio Cecchettin | Turetta arrestato vicino Lipsia

(Di domenica 19 novembre 2023)in Germania Filippo. Su di lui un mandato d’arresto europeoLispia in Germania Filippo, l’ex fidanzato di Giuliatrovata senza vita in un canalone vicini il lago di Bercis in provincia di Pordenone. A confermare la notizia della cattura il suo avvocato, Emanuele Compagno, dopo aver avvertito i genitori. Il ventiduenne ricercato era a bordo della sua auto rimasta senza benzina in una corsia di emergenza. Quando la polizia tedesca lo ha trovato aveva una aria stanca, come se avesse desiderio di consegnarsi alle autorità. Il suo legale ha spiegato che “sarà il ...