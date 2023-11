Oltre novecentomila pugliesi in condizioni di povertà relativa Coldiretti Puglia | mercato di Campagna amica alla fiera del crocifisso di Modugno | oggi spesa sospesa

Leggi su noinotizie

(Di domenica 19 novembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Insono quasi 921mila le persone in condizione di, con l’inflazione che ha reso ancora più critica la situazione, costringendo a chiedere aiuto per mangiare alle mense per i poveri o con i pacchi alimentari. È quanto stima la, in occasione della Giornata Mondiale dei poveri promossa dal Papa, sulla base dei dati ISTAT secondo cui il 23,6% dei residenti inè indi, con il 21% delle famiglie che hanno bisogno di gesti di solidarietà, come la ‘so’ attivata aldi...