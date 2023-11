Novak Djokovic vince le Atp Finals Torino 2023 | montepremi e nuovo ranking

(Di domenica 19 novembre 2023)si è laureato campione delle Atpdigrazie al successo per 6-3 6-3 in finale su Jannik Sinner. Settimo successo nel torneo di fine anno per il serbo, che ha staccato Roger Federer fermo a quota 6 titoli, scrivendo l’ennesimo record di una carriera pazzesca. Per quanto concerne prettamente i numeri,si è assicurato altri 500 punti delmaschile (dopo gli 800 grazie alle due vittorie nel girone e quella in semifinale), per un totale di 11245 punti che gli permettono di consolidare la posizione numero 1 della classifica; inoltre, l’altoatesino ha guadagnato ben 2.060.532 per un totale complessivo di circa 4 milioni di euro.ATP...

Il serbo non dà scampo a Jannik Sinner nell'ultimo atto delle ATP Finals e si vendica per la sconfitta subita nel Round Robin dall'altoatesino ...Il serbo Novak Djokovic è il campione delle Nitto Atp Finals 2023. In finale ha sconfitto Jannik Sinner in due set con il punteggio di 6-3, 6-3, dopo una partita a senso unico. Per Djokovic si tratta ...