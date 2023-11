Novak Djokovic sconfigge Jannik Sinner e si aggiudica le ATP Finals per la settima volta

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023)diventa il recordman ufficiale di vittorie alle ATP. Il serboin finale con il punteggio di 6-3 6-3 e conferma il titolo già conquistato nel 2022 con una performance che racconta in pieno perché quest’anno ha perso soltanto sei incontri. Per il serbo è il modo più degno di chiudere la stagione ATP, con il settimo successo che lo porta a staccare Roger Federer, per l’italiano il primo passo verso qualcosa che, c’è da starne certi, vedrà tante altre volte. E non necessariamente dalla parte dello sconfitto.parte col turbo innestato e, tanto per far capire i rapporti in campo, stampa quattro ace nei primi due turni di servizio. Prova a fare il muro di gomma nel primo di, che però si disimpegna ...