Novak Djokovic rivela | “Sinner e Alcaraz sono i due migliori al mondo | mi hanno costretto a migliorare”

(Di domenica 19 novembre 2023), a 36 anni, inanella ancora record. Dopo l’ottava stagione chiusa da numero 1 del, arriva anche il titolo numero 7 alle ATP Finals: ora è il solo a detenerne tanti, senza più la compagnia di Roger Federer che i suoi sei trionfi non può più migliorarli, essendosi ritirato. Subito a fine match arrivano le prime parole dell’ora sette volte campione: “Una dellestagioni della mia carriera, coronata con una vittoria sull’eroe di casa che ha giocato un grandissimo tennis questa settimana ed è fenomenale.orgoglioso delle performance di questi ultimi due giorni,due al, per il modo in cui stanno giocando mi...

Nitto ATP Finals 2023 - Jannik Sinner vs Novak Djokovic in diretta TV su Rai1 e Sky

ha vinto per la settima volta le Atp Finals battendo in finale Jannik Sinner con un doppio 6 - 3. È il serbo il Maestro del 2023 . "Si tratta di una vittoria speciale, contro l'eroe di ...

Sinner-Djokovic finale ATP Finals, il risultato 3-6 3-5 in diretta LIVE: Jannik insegue, dove vedere in chiaro la partita di ... Fanpage.it

ATP Finals 2023: I risultati completi delle Finali. LIVE BLOG Novak Djokovic sconfigge Sinner, vince il settimo titolo alle ... LiveTennis.it

Novak Djokovic diventa il recordman ufficiale di vittorie alle ATP Finals. Il serbo sconfigge Jannik Sinner in finale con il punteggio di 6-3 6-3 e conferma il titolo già conquistato nel 2022 con una ...Il serbo Novak Djokovic è il campione delle Nitto Atp Finals 2023. In finale ha sconfitto Jannik Sinner in due set con il punteggio di 6-3, 6-3, dopo una partita a senso unico. Per Djokovic si tratta ...