Nosotti | «Frattesi e Barella incursori Dimostrato di poter giocare insieme!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 novembre 2023) Fra le novità di formazione di Spalletti per Ucraina-Italia potrebbe esserci anche la coppia a centrocampo formata da Nicolòe Davide. Di questo e anche della difesa azzurra parla Marco. INSIEME – Davidee Nicolòsono poco utilizzati in contemporanea nell’Inter. Ma Marco, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, pensa che i due possano fare molto bene in campo insieme: «Luciano Spalletti cambierà poco in Ucraina-Italia. C’èpronto ad entrare insieme a. I due dell’Inter hannodiinsieme. Sonoe hanno questa vocazione. Soprattuttolo abbiamo visto contro ...