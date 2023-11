“Non siamo riusciti a salvarlo” Choc al lago | muore 13enne | ipotesi tragica dietro il decesso

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 19 novembre 2023) È morto ieri sera in ospedale il ragazzino di 13 anni trovato a dieci metri di profondità nelle acque del golfo di Lecco, neldi Como. Ibrahim Ben Bajjar, 13 anni, origini tunisine, residente a Cinisello Balsamo, è morto dopo 24 ore di agonia. Restano da chiarire le circostanze in cui il giovane è finito in acqua, visto che a Lecco, secondo quanto si è potuto apprendere, era giunto con un costume da bagno. >“Ma lo ha detto veramente?”. Mirko e Perla, le telecamere hanno ripreso tutto: la notte al Grande Fratello è bollente A ricostruire tutto è Skytg24: “Sabato pomeriggio i sanitari si sono dovuti arrendere. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Un tuffo dalla piattaforma sul lungodi Lecco, nella zona di Caviate, in una gelida giornata d’autunno sferzata dal vento. L’adolescente era con quattro amici: insieme ...