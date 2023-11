Non si può rimediare alle ferite dell’anima

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 19 novembre 2023) Rafael aveva quindici anni quando sua madre morì e lo liberò dsue sofferenze. Vide Nina che veniva verso di lui. Camminava a testa bassa, con le braccia strette intorno al corpo, come se avesse freddo. Rafael si fermò. Lei, chiusa in se stessa, non lo vide. Me ne sto rannicchiata accanto a lui, ammutolita dall’intensità del caos interiore della ragazza che vedo proiettato sullo schermo come un grido, senza alcun filtro. Noto il terrore nei suoi occhi, perché a quel tempo tutto era possibile, troppo possibile per lei … «Sappi che ha passato cose terribilmente difficili. Ancora oggi non si può raccontare tutto.» Ma non poté rinunciare alla cinepresa e, ancora meno, penso, al modo particolare di osservare le cose tipico delle persone che hanno perso qualcosa. «Cosa c’è che non va in me, Rafi?» Lui non risponde. Il filmato finisce. Io lo riavvolgo. Lei lo aspettava ...