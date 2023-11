Non serve una legge e nemmeno un' ora di scuola Serve umanità | da tutti | dappertutto

Leggi su panorama

(Di domenica 19 novembre 2023) La triste e prevedibile fine di Giulia Cecchettin e la cattura del suo assassino ed ex fidanzato, Filippo Turetta è una di quelle cose che hanno colpito. Soprattutto se, è il mio caso, si è padre di una ragazza. Ed è proprio il papà preoccupato e non il giornalista interessato che stamattina ha chiamato la dottoressa Cristina Brasi, nostra preziosa collaboratrice, criminologa, psicologa, profiler, la persona più adatta, se ce n’è una, a cui rivolgere dubbi e domande sul tema della violenza. Abbiamo parlato della proposta died ho anche paventato il massimo della pena come deterrente almeno per gli emulatori che ci sono sempre. «Ti sbagli - mi ha raccontato la dottoressa - questi assassini hanno dei tratti psicologici e personali particolari e non si fermano davanti a nulla, ergastolo compreso». Quindi il bastone è chiaro che non serva a ...