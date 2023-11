Nole | Incredibile l' amore per il tennis in Italia

(Di domenica 19 novembre 2023) Chiuderà per l'ottava volta la stagione in vetta, e giusto per non farsi mancare nulla ecco il settimo sigillo alle Nitto ATP Finals per un campione per il quale non esistono più definizioni. "Una ...

Poi eccolo trasformarsi in uno sponsor pro Italia: "E' incredibile il supporto che il tennis ha in Italia... Del resto l'età non è che un numero, almeno per Nole. 19 novembre 2023

Poi eccolo trasformarsi in uno sponsor pro Italia: “E’ incredibile il supporto che il tennis ha in ... Del resto l’età non è che un numero, almeno per Nole.

Djokovic applaude Sinner: «Puoi vincere Slam ed essere il numero uno»

«Quest’anno è molto speciale perché Jannik come italiano ha giocato in Italia ma è incredibile il supporto che questo sport ha in Italia», ha aggiunto Nole, «sia qui che a Roma e Milano è sempre uno ...