Noi italiani finiti in strada dopo una vita di lavoro | così col governo Meloni siamo diventati più poveri

(Di domenica 19 novembre 2023) "La distribuzione dei generi alimentari inizia alle 13:30, ma la fila per riceverli parte già dalle 8:30 del mattino. Vediamo decine di persone disposte ad attendere ore per accapparrarsi i prodotti freschi, i primi a terminare. Il parroco del nostro paese ogni giorno riceve invece fuori dalla...

Anteprima VitignoItalia a Napoli : 500 etichette da 100 cantine per celebrare i grandi terroir italiani

Bonino guida la crociata per la carne sintetica : “Ce lo chiede l’Europa”. FdI : noi tuteliamo gli italiani

In diretta dal Pala Alpitour di Torino, segui conla settima giornata delle Nitto ATP Finals dedicata alle semifinali: si parte con Sinner - ... anche Fabio Quagliarella , come tutti gli...

Se a migrare siamo noi italiani Avvenire

SCIOPERO, SALVINI: SINISTRA INSULTA, DA NOI PRAGMATISMO ... 9 colonne

La faccia di Sinner riempie la prima pagina del Corriere dello Sport: l'italiano travolge anche Medvedev, numero tre al mondo, e oggi può vincere le finals a soli 22 anni. "Ci fai impazzire", è il ...L’idea, del tutto fuori luogo, che le spiagge italiane non siano una risorsa scarsa e quindi non ... del Commissario. Purtroppo invece ci vorrà del tempo, anche se vanno moltiplicati gli sforzi. In ...