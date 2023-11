No! Questo video non è stato girato nell’ospedale di Al Shifa a Gaza

(Di domenica 19 novembre 2023) Urla, confusione, persone che si riparano vicino ai muri portanti, altre che fuggono da un lato all’altro della stanza. Questa la scena ripresa da unche circola sui social e che secondo chi lo condivide sarebbeall’ospedale di Aldi. Si sostiene che il filmato mostri «i soldati israeliani» che «sparano a medici e pazienti». In realtà, ilnon èdi Alnel 2023, ma in Egitto nel 2013. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“. Per chi ha fretta: Circola unche mostra confusione e scontri a fuoco ...

