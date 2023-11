Nicola Pietrangeli impressionato da Jannik Sinner | “Fra 2 anni sarà una spanna sopra tutti”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) In Italia è scoppiata la-mania.ha conquistato gli appassionati di tennis e non solo ed è sempre più lanciato nel suo percorso di crescita. L’azzurro ha raggiunto la finale delle ATP Finals, battendo in tre set nella semifinale Daniil Medvedev: in finale cila rivincita contro Novak Djokovic. Anche, leggenda del tennis azzurro, ha incoronato l’impresa di: ““Cosa si può dire. Una vera macchina da guerra. A questo punto non vedo chi lo può battere. Veramente pauroso. Il primo set Medvedev l’ha buttato via dalla finestra. Nel secondo ho visto un Medvedev non al massimo e ho pensato che nel terzo il russo poteva alzare il livello del gioco e, quindi, persarebbe ...