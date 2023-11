... il campione di ciclismo ritiratosi un anno fa, ha parlato anche del suo Milan, commentando le voci di un possibile rientro in società del campione Zlatan. Vincenzoa 'Casa Tennis' ...

Nibali: “Ibrahimovic al Milan fa sempre bene, sa come si vince” Pianeta Milan

Nibali: "Ibra è un vincente, impariamo sempre da lui" Milan News

In casa Milan tiene banco il possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan. Il pensiero di Nibali, tifoso rossonero, a riguardo Ritorno approvato. In casa Milan tiene banco il possibile ritorno di Ibrahim ...A Torino si respirano le ATP Finals, un evento di caratura mondiale. In piazza Castello, nella semisfera allestita da ‘Salone del Libro’ tanto esponenti dello del mondo dello sport saranno ospiti in q ...