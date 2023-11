“Nessuno al sicuro” | patto De Laurentiis – Mazzarri | imposto un diktat

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 19 novembre 2023) Il patron del Napoli Aurelio Demette le cose in chiaro,deve sentirsi al: ila WalterAl termine di Napoli-Empoli, ultima gara di campionato, terminata 0-1, la sensazione era quella che la gara i questione fosse stata l’ultima di Garcia sulla panchina degli azzurri. Pochi giorni dopo la conferma, Desi è deciso: esonero per Garcia. Per quanto riguarda il sostituto, inizialmente sembrava che Tudor potesse spuntarla, poi le richieste contrattuali non hanno accontentato De. L’unico in grado di accontentare il patron è stato Walter, alla fine la scelta finale è ricaduta su di lui. Un ritorno inaspettato, dieci anni dopo l’ultima panchina in azzurro, accolto ...