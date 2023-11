Nei periodici raduni di madame può succedere l' impensabile | può spuntare la notizia di un nuovo amore

Leggi su iodonna

(Di domenica 19 novembre 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ragionare di“quando tra i capelli un po’ d’argento li colora” è un esercizio complicato. Tra amiche l’argomento ormai è relegato spesso al terzo o quarto posto nelle chiacchiere. Prima c’è la salute: i malanni di stagione e quelli dell’età, con l’elenco specifico di ciascun acciacco, cui segue lo scambio dei numeri di telefono degli specialisti chiamati a fare miracoli. Al secondo posto c’è il lavoro, del quale si parla sempre più spesso con toni di rimpianto: nessuna che rammenti la fatica mortale di certe settimane, tutte concentrate a tirare fuori quelle volte che “ci si divertiva come pazze…”. Il terzo argomento sono i figli per chi ce l’ha, ma a quelle che non li hanno viene comunque imposto un quarto d’ora di solidarietà con lo scolaro che ha preso l’ennesimo quattro in condotta. ...