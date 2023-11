NBA | risultati della notte 18 novembre | ai Bucks il big match con i Mavericks | Warriors giù al supplementare

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023)NBA con sei partite, quella che si è avuta nelle scorse ore. E, al momento, sono soprattutto le gerarchie a Ovest quelle che si stanno definendo, sebbene in maniera molto iniziale e con tutte le chance che esistono di veder cambiare le cose. Andiamo a scoprire cos’è accaduto sui vari campi. Per i New York Knicks (8-5) è buona la trasferta allo Spectrum Center di Charlotte contro gli Charlotte Hornets (3-9): 108-122 con un grande primo quarto soprattutto a livello difensivo (30-19) a indirizzare la partita. 32 i punti di Jalen Brunson, poi 25 per Donte DiVincenzo e 21 per Julius Randle. In casa Hornets 34 per LaMelo Ball e 29 per Brandon Miller. La leadership a Ovest però resta ai Minnesota Timberwolves (9-3), che grazie a un canestro di Karl-Anthony Towns (29 per lui) a 5?2 dalla fine battono i New Orleans Pelicans (6-7) per 120-121; grandi performance anche per ...