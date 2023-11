Nazionali | Sampaoli vicino alla panchina del Perù

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 novembre 2023) Nuova avventura in nazionale per il tecnico argentino Jorge: dopo l’esonero dal Flamengo potrebbe ripartire dJorge, dopo l’esonero con il Flamengo, potrebbe ritornare nel giro delle. Come riportato da Olé, il tecnico sarebbedel. L’attuale Juan Reynoso al momento è all’ultimo posto della classifica del girone di qualificazioni per i mondiali del 2026 e la sua posizione è in bilico.