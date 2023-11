Napoli | Zielinski lascia il ritiro della Polonia | diagnosticata l’angina

(Di domenica 19 novembre 2023) Piotr Zieli?ski hato ilnazionale polacca, dopo che il medicoNazionale ha diagnosticato al giocatore. “Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all’allenamento e alla partita di martedì contro la Lettonia”, si legge nella nota. Pertanto, Piotr Zieli?ski è tornato a, fa sapere la Federazione polacca. Un forfait che per lava ad aggiungersi a quello di Pawe? Bochniewicz. E adesso è ilad attendere con ansia il giocatore. Walter Mazzarri spera di avere il giocatore presto a disposizione in vista di un ciclo di gare che vedrà i partenopei sfidare Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus. SportFace.

Napoli, Zielinski: "Arabia Il denaro non è tutto. Non escludo il rinnovo" GianlucaDiMarzio.com

Napoli Calcio - Brutte notizie per Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli ha lasciato in questi minuti il ritiro della nazionale polacca. Ecco il comunicato diramato dalla federazione riguardo ...Preoccupazione in casa Napoli per quanto riguarda le condizioni di Piotr Zielinski. Il cenctrocampista azzurro ha lasciato il ritiro della Polonia per malattia. Al giocatore, infatti, dopo alcuni ...