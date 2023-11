Napoli | Zielinski ha l’angina | cos’è e cosa comporta

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 19 novembre 2023)ha: il centrocampista polacco deldeve risolvere un problema emerso in questi ultimi giorni. Scopriamo di chesi tratta. Il suo nome è stato accostato al mercato in uscita in estate e nelle scorse settimane, una possibilità ghiotta per tutte le big che pregustano un colpo a costo zero:, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.