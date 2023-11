Napoli | sfregio all’arte | vandalizzata la fermata bus di Leopardi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUnocontro la cultura, senza giri di parole. Balordi hanno vandalizzato la pensilina degli autobus “Giacomo”, la prima dedicata ad un poeta. Laè in via Santa Teresa degli Scalzi, nel quartiere Stella. È poco distante da vico del Pero, dove l’artista visse anell’800. L’hanno inaugurata lo scorso giugno. Prima del restauro, e dell’intitolazione a, aveva già subito assalti. E ora l’hanno presa a sassate, mandando un vetro in frantumi. “Stanotte qualche balordo ha lanciato un sampietrino nelladel Bus che abbiamo intitolato a Giacomoqualche mese fa” spiega un post social di Ciro Guida, vicepresidente della III Municipalità. Guida rileva sconsolato che “succede spesso in questa città, il ...