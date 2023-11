Napoli | le ultime sul rinnovo di Osimhen

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 19 novembre 2023) Ci può essere unponte per Victor, per seppellire l’ascia di guerra e ricominciare a guardare a un futuro insieme? . È un’operazione a cui sta lavorando Aurelio De Laurentiis che si trova con il suo migliore giocatore a 18 mesi dalla scadenza, con la possibilità di venderlo in estate sotto prezzo rispetto a quanto valeva anche solo l’estate scorsa. Difficile fermare un asset così importante quando nel 2025 andrà a scadenza e potrà firmare da parametro zero. Riporta Tuttomercatoweb, difficile, altresì, trovare un accordo lungo, perché c’è anche la (legittima?) aspirazione didi andare a giocare in club top in Europa. Così se l’anno scorso è stata rifiutata un’offerta dall’Arabia Saudita, ora De Laurentiis sta valutando di inserire una clausola di risoluzione che possa soddisfare sia...