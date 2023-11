Napoli | Elodie chiede un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin | l’omaggio del PalaPartenope – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 19 novembre 2023) Migliaia di persone riunite per festeggiare la musica e la vita sono rimaste in assoluto, uncarico di emozione e coinvolgimento, per la morte di. È stata, sul palco deldi, are ai suoi fan di ricordare e commemorare la giovane studentessa di Vigonovo il cui corpo è stato trovato ieri nella zona del lago di Barcis, e per il cui omicidio è indagato Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia arrestato domenica 19 novembre in Germania. Neidella serata del concerto, ilriempie lo spazio del palazzetto, mentre la cantante rimane al centro del palco con le braccia lungo il corpo, congiunte. Leggi anche: La fuga in Austria di Filippo ...