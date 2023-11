Napoli | con Mazzarri ADL punta a rispolverare un calciatore | l’obiettivo è farlo rinnovare

(Di domenica 19 novembre 2023) Nella pausa nazionali ilpuò darsi da fare per lavorare sui prolungamenti dei contratti. Questa formazione non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Misterpuò davvero contare su un gruppo di giovani calciatori di qualità. A tal proposito nelle settimane scorse il club azzurro avrebbe fatto pervenire agli agenti di Elmas la proprio proposta L'articolo

Zielinski - Napoli propone contratto al ribasso! Inter c’è - ma non è l’unica

Elodie chiede un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin durante il concerto a Napoli

Concorso ASL Napoli : 5 Posti per Dirigenti Medici

Zielinski lascia il ritiro della Polonia! Le condizioni. Napoli-Inter in vista

Elodie chiede un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin al concerto di Napoli : “Non posso togliermi dal cuore questo peso” | VIDEO

Le parole di Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, sul futuro di Khvicha KvaratskheliailWilly Sagnol, ct della Georgia, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Khvicha Kvaratskheliail. PAROLE - "Kvara gioca in un top club come il, ma anche squadre ...

"Mai avuto contatti con De Laurentiis": l'allenatore esce allo scoperto Spazio Napoli

NAPOLI - "Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro della nazionale polacca. Il medico della nazionale polacca ha diagnosticato al giocatore l'angina streptococcica, o meglio una tonsillite da streptococc ...Ancora. Per una città come Napoli andare verso un cineporto diffuso potrebbe risolvere l’impatto negativo che i deficit strutturali di viabilità producono sulle riprese, decongestionando il centro ...