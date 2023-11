(Di domenica 19 novembre 2023) La tragedia nel popoloso quartiere di Fuorigrotta a. L’anziano ritrovato riverso a terra, faccia in giù, in una pozza di sangue

I carabinieri sono al lavoro per tentare di individuare chi ha inferto le. L'allarme ... che hanno poi allertato il pm di turno presso la Procura di. Il medico legale intervenuto sul ...

Napoli, coltellate a viso e collo: morto 81enne ilGiornale.it

Anziano 81enne trovato morto in casa a Napoli in zona Fuorigrotta: ucciso a coltellate, ricercato l'omicida Virgilio Notizie

Orrore a Napoli. Nel primo pomeriggio di oggi un uomo di 81 anni ... vi sono ferite compatibili con diverse coltellate. Il dramma è avvenuto in una casa di via Mario Gigante, strada situata nel ...Il corpo senza vita di 81enne è stato trovato in una pozza di sangue in casa sua a Napoli. Secondo quanto riportato dal ... L’uomo sarebbe morto a causa di profonde coltellate ricevute al collo e al ...