Napoli | 81enne trovato morto riverso in una pozza di sangue | è stato accoltellato al volto e al collo

(Di domenica 19 novembre 2023) Un uomo di 81 anni èriin unadi, oggi a, nella sua casa nel quartiere Fuorigrotta di. Secondo quanto emerge dai primi rilievi effettuati sul suo corpo, l’uomo – incensurato – sarebbediverse volte ale al. L’uomo èa terra, a faccia in giù: le ferite da arma da taglio sono state scoperte durante l’esame da parte del medico legale. Ora i carabinieri indagano nel tentativo di individuare chi e perché possa aver ucciso l’anziano. Leggi anche: Corbetta (Milano), trovati morti in casa due coniugi: ipotesi ...

Pensionato di 81 anni ucciso a Napoli: è stato accoltellato più volte. Il corpo in una pozza di sangue e l'allarme dato dai vicini ...Il corpo senza vita di 81enne è stato trovato in una pozza di sangue in casa sua a Napoli. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, la vittima si chiamava Mario Palma ed era un pensionato ...