Muschio Selvaggio | scintille tra Mario Adinolfi e Cathy La Torre

Leggi su italiasera

(Di domenica 19 novembre 2023) (Adnkronos) –traLaal ‘’. Una puntata “tosta” come la definisce lo stesso Fedez, quella che sarà messa on line lunedì 20 novembre alle ore 12, in cui il rapper ha chiamato a confrontarsi su omosessualità, affermazione di genere, famiglia tradizionale e famiglia queer, legge contro l’omotransfobia e rapporto tra Stato e Chiesa, il giornalista e presidente del Popolo della Famiglia e l’avvocatessa e attivista della comunità Lgbtqia+. Fedez (nella puntata non è presente il coconduttore Davide Marra) confessa subito che è stato difficile trovare qualcuno che accettasse un dibattito con. “Non vogliono dibattere con me perché sanno che con me è un pochino più complicato far valere le ...