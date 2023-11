Mughini | lettera al Grande Fratello | “Ecco cosa provo” Poi racconta un’amicizia speciale…

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 19 novembre 2023), durante l’ultima puntata del, ha espresso la volontà di volersi ritirare. Il giornalista ha trascorso diverse settimane all’interno della casa ma, ha sin da subito compreso che il format non era nelle sue corde e che, la mancanza della sua famiglia, lo stava logorando. Giampiero però, ha voluto ringraziare i suoi compagni di viaggio con una, soffermandosi in particolare su uno. LEGGI ANCHE: Alessia Merz: “Boncompagni è stato infangato, bastava dirgli di no. A Striscia appesi al muro Cristina Quaranta” Ha fatto il 25% (record per un vecchio) in un televoto a cinque, ha superato indenne lo z word gate e ha lasciato dopo un mese senza essere squalificato come gli altri vekki Giampieroè il vincitore morale di questa edizione pic.twitter.com/fq7rtexzTR— ...