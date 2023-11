MotoGP su TV8 oggi | GP Qatar 2023 | orario gara | programma | differita in chiaro

Leggi su oasport

(Di domenica 19 novembre 2023) Per laè il giorno delle luci della ribalta. Nel senso più letterale del termine, perché il Gran Premio delè l’unico a disputarsi sotto i riflettori. L’autodromo di Lusail si è dotato di un impianto di illuminazione artificiale dal lontano 2008 e da allora è il solo a poter organizzare un evento in notturna. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP EDEL GP DELDIALLE 13.40 E 18.00 Prepariamoci a unacombattuta, perché l’ultima “fuga per la vittoria” risale al 2016. Da allora solo arrivi in volata, alcuni dei quali tiratissimi. Per esempio nel 2017 Viñales e Dovizioso furono separati sul traguardo da 461 millesimi; nel 2018 e nel 2019 Dovizioso e Marquez passarono sotto la bandiera a scacchi “distanziati” rispettivamente 27 e 23 millesimi! ...