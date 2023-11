LIVE MotoGP - GP Malesia 2023 in DIRETTA : bolide Martin nella FP1 - sorpresa Yamaha. Bagnaia 13° non cambiando gomme

MotoGP - sorpresa Alex Marquez nelle pre-qualifiche del GP di Malesia. Martin in scia - Bagnaia in Q2

LOSAIL - È Fabio Di Giannantonio a conquistare la vittoria nella gara del Gran Premio del Qatar , valido come diciannovesimo e penultimo round del mondiale di. Colpaccio del pilota romano della Ducati del team Gresini, che sul tracciato di Losail disegna una gara perfetta e beffa nel finale Francesco Bagnaia : gara sempre al comando per Pecco, ...

MotoGP, sorpresa Di Giannantonio in Qatar. Bagnaia 2°, disastro Martin Corriere dello Sport

MotoGP | GP Qatar, sorpresa Fernandez nelle libere: "Me la sono ... LiveGP.it

